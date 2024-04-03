Курсы криптовалют к доллару на 3 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $240.35. Сегодня актив торгуется на уровне $65,725.80013951*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 апреля 2024 года составляет $0.1167192*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $45.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,292.71344272*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58773957*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.001. Курс TUSD 3 апреля 2024 года составляет $0.99947469*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.31. Актив торгуется на уровне $103.51937566*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.28193363*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0114. Криптовалюта сегодня стоит $0.58782059*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00175. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18393048*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2077985-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-aprelya-2024-goda/