Курсы криптовалют к доллару на 3 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $240.35. Сегодня актив торгуется на уровне $65,725.80013951*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 апреля 2024 года составляет $0.1167192*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $45.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,292.71344272*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58773957*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.001. Курс TUSD 3 апреля 2024 года составляет $0.99947469*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.31. Актив торгуется на уровне $103.51937566*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.28193363*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0114. Криптовалюта сегодня стоит $0.58782059*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00175. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18393048*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.