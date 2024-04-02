Курсы криптовалют к доллару на 2 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,838.66. Сегодня актив торгуется на уровне $68,654.35719705*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00549 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 апреля 2024 года составляет $0.12046468*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $238.54. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,472.9765955*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0651. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62585551*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 2 апреля 2024 года составляет $0.99922254*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $13.58. Актив торгуется на уровне $102.24659574*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.78. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.62393052*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.028. Криптовалюта сегодня стоит $0.60660975*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0273. На данный момент актив торгуется на уровне $0.20169726*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.