Курсы криптовалют к доллару на 1 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $367.00. Сегодня актив торгуется на уровне $70,669.9116524*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00072 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 апреля 2024 года составляет $0.1227815*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $60.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,617.42223216*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66545148*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 1 апреля 2024 года составляет $0.99991104*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $7.86. Актив торгуется на уровне $106.56308255*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.0912229*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.62777632*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01191. На данный момент актив торгуется на уровне $0.21394851*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.