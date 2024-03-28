Курсы криптовалют к доллару на 28 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $461.29. Сегодня актив торгуется на уровне $69,659.88761825*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00164 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 марта 2024 года составляет $0.12000864*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $75.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,539.62702734*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.02. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66910751*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0185. Курс TUSD 28 марта 2024 года составляет $1.00645554*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.48. Актив торгуется на уровне $95.0877556*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.70157423*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0175. Криптовалюта сегодня стоит $0.61733581*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01263. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19015377*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.