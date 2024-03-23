Курсы криптовалют к доллару на 23 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,242.58. Сегодня актив торгуется на уровне $64,007.14760109*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00466 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 марта 2024 года составляет $0.11821928*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $181.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,362.08611374*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0143. На данный момент актив торгуется на уровне $0.622778*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0019. Курс TUSD 23 марта 2024 года составляет $1.00629606*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.66. Актив торгуется на уровне $83.27135687*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.91. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.34572064*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.024. Криптовалюта сегодня стоит $0.61680878*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00498. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15607334*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.