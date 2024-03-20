Курсы криптовалют к доллару на 20 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,789.76. Сегодня актив торгуется на уровне $63,472.78016429*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0104 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 марта 2024 года составляет $0.11755264*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $256.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,258.07989497*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0203. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57203241*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 20 марта 2024 года составляет $1.00231491*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.72. Актив торгуется на уровне $79.67292186*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.37829482*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0264. Криптовалюта сегодня стоит $0.59183688*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00752. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13043207*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.