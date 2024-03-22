Курсы криптовалют к доллару на 22 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $571.98. Сегодня актив торгуется на уровне $66,228.4952869*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 марта 2024 года составляет $0.12117657*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.20. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,502.29226731*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63292208*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 22 марта 2024 года составляет $1.00579869*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.69. Актив торгуется на уровне $85.43480457*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.2589764*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0288. Криптовалюта сегодня стоит $0.62857955*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00575. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15363167*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.