Курсы криптовалют к доллару на 19 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,824.06. Сегодня актив торгуется на уровне $67,175.44567721*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 марта 2024 года составляет $0.12426784*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $224.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,505.74415528*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0662. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61003976*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 19 марта 2024 года составляет $1.00139346*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.80. Актив торгуется на уровне $83.94969854*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.78420168*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0161. Криптовалюта сегодня стоит $0.62202711*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01803. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1421059*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.