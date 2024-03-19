Курсы криптовалют к доллару на 19 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,824.06. Сегодня актив торгуется на уровне $67,175.44567721*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 марта 2024 года составляет $0.12426784*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $224.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,505.74415528*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0662. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61003976*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 19 марта 2024 года составляет $1.00139346*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.80. Актив торгуется на уровне $83.94969854*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.78420168*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0161. Криптовалюта сегодня стоит $0.62202711*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01803. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1421059*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2070618-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-marta-2024-goda/