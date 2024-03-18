Курсы криптовалют к доллару на 18 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,948.32. Сегодня актив торгуется на уровне $67,196.4939375*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00112 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 марта 2024 года составляет $0.12548172*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,569.91124528*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0167. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63168531*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 18 марта 2024 года составляет $1.00125745*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.15. Актив торгуется на уровне $84.84720074*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.66. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.12370305*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0093. Криптовалюта сегодня стоит $0.61209532*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00678. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14987873*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.