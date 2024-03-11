Курсы криптовалют к доллару на 11 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $532.08. Сегодня актив торгуется на уровне $69,079.60819864*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00288 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 марта 2024 года составляет $0.13460599*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $67.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,884.27509598*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0262. На данный момент актив торгуется на уровне $0.78489777*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0013. Курс TUSD 11 марта 2024 года составляет $1.00121467*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.32. Актив торгуется на уровне $87.35470997*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.03855358*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0141. Криптовалюта сегодня стоит $0.61001117*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00943. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17094518*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.