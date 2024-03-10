Курсы криптовалют к доллару на 10 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $902.86. Сегодня актив торгуется на уровне $68,443.57330914*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00088 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 марта 2024 года составляет $0.13610351*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,911.01647925*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.75662948*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 10 марта 2024 года составляет $1.00131752*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.44. Актив торгуется на уровне $89.06088717*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.09698825*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.62299704*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00629. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17546994*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.