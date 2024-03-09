Курсы криптовалют к доллару на 9 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,102.40. Сегодня актив торгуется на уровне $68,008.34199901*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 марта 2024 года составляет $0.13687018*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $23.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,921.37185084*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0642. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69376855*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.001. Курс TUSD 9 марта 2024 года составляет $1.00131921*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.19. Актив торгуется на уровне $87.56312794*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.34318381*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.62134294*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16727506*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.