Курсы криптовалют к доллару на 29 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $4,644.93. Сегодня актив торгуется на уровне $60,505.27437507*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 февраля 2024 года составляет $0.14273793*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $158.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,342.27617608*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57425005*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0278. Курс TUSD 29 февраля 2024 года составляет $0.97937682*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.99. Актив торгуется на уровне $74.80697148*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.36155194*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0077. Криптовалюта сегодня стоит $0.57777225*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02922. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1102179*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.