Курсы криптовалют к доллару на 1 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $466.30. Сегодня актив торгуется на уровне $62,128.10704519*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00125 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 марта 2024 года составляет $0.14197255*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,430.11685689*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62087233*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0025. Курс TUSD 1 марта 2024 года составляет $0.99805332*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.21. Актив торгуется на уровне $82.12780754*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.1914398*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0062. Криптовалюта сегодня стоит $0.5987621*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00494. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12673403*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.