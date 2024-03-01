Курсы криптовалют к доллару на 1 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $466.30. Сегодня актив торгуется на уровне $62,128.10704519*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00125 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 марта 2024 года составляет $0.14197255*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,430.11685689*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62087233*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0025. Курс TUSD 1 марта 2024 года составляет $0.99805332*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.21. Актив торгуется на уровне $82.12780754*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.1914398*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0062. Криптовалюта сегодня стоит $0.5987621*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00494. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12673403*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2063894-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-marta-2024-goda/