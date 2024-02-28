Курсы криптовалют к доллару на 28 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,176.44. Сегодня актив торгуется на уровне $56,724.90913634*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00293 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 февраля 2024 года составляет $0.14184479*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,241.88182969*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0309. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55404906*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.004. Курс TUSD 28 февраля 2024 года составляет $0.96988182*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.56. Актив торгуется на уровне $74.73380165*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.09551786*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.025. Криптовалюта сегодня стоит $0.57150376*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00528. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09614298*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.