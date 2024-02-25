Курсы криптовалют к доллару на 25 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $774.09. Сегодня актив торгуется на уровне $51,354.80816256*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 февраля 2024 года составляет $0.13760666*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $95.54. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,980.72330407*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0136. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49708202*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 25 февраля 2024 года составляет $0.9739625*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.80. Актив торгуется на уровне $70.08004785*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.96378521*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0089. Криптовалюта сегодня стоит $0.54398725*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00097. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08553131*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.