Курсы криптовалют к доллару на 24 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $248.57. Сегодня актив торгуется на уровне $50,986.44161947*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00068 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 февраля 2024 года составляет $0.13845634*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,935.36955306*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48119615*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0029. Курс TUSD 24 февраля 2024 года составляет $0.97553542*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.91. Актив торгуется на уровне $68.49127597*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.47280853*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.53467338*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08423758*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.