Курсы криптовалют к доллару на 23 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $484.67. Сегодня актив торгуется на уровне $51,530.6653123*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 февраля 2024 года составляет $0.1394744*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,978.0480081*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48675642*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0018. Курс TUSD 23 февраля 2024 года составляет $0.97583655*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.04. Актив торгуется на уровне $69.11100914*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.9852639*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.54403434*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08462097*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.