Курсы криптовалют к доллару на 22 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $393.26. Сегодня актив торгуется на уровне $51,265.27287721*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 февраля 2024 года составляет $0.13938225*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $68.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,924.22815646*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0163. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47611778*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 22 февраля 2024 года составляет $0.97574662*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.66. Актив торгуется на уровне $68.24795356*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.85184014*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.016. Криптовалюта сегодня стоит $0.54296692*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00166. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08350315*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.