Курсы криптовалют к доллару на 21 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $418.15. Сегодня актив торгуется на уровне $51,946.762232*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00398 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 февраля 2024 года составляет $0.13812656*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $98.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,952.06150091*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0107. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4997258*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0025. Курс TUSD 21 февраля 2024 года составляет $0.97765234*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.43. Актив торгуется на уровне $69.61878892*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.82636504*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0082. Криптовалюта сегодня стоит $0.56212192*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00231. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08606336*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.