Курсы криптовалют к доллару на 20 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $474.03. Сегодня актив торгуется на уровне $52,038.22554623*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 февраля 2024 года составляет $0.1360331*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.38. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,923.58419792*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50874184*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0015. Курс TUSD 20 февраля 2024 года составляет $0.97773012*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.54. Актив торгуется на уровне $71.02851649*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.01256619*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.008. Криптовалюта сегодня стоит $0.5610466*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00189. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08824501*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2061871-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-fevralya-2024-goda/