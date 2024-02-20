Курсы криптовалют к доллару на 20 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $474.03. Сегодня актив торгуется на уровне $52,038.22554623*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 февраля 2024 года составляет $0.1360331*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.38. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,923.58419792*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50874184*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0015. Курс TUSD 20 февраля 2024 года составляет $0.97773012*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.54. Актив торгуется на уровне $71.02851649*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.01256619*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.008. Криптовалюта сегодня стоит $0.5610466*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00189. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08824501*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.