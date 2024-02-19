Курсы криптовалют к доллару на 19 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $580.01. Сегодня актив торгуется на уровне $51,908.64059662*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00066 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 февраля 2024 года составляет $0.13517092*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $103.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,834.33177689*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0178. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50253232*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 19 февраля 2024 года составляет $0.97957487*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.44. Актив торгуется на уровне $70.61085154*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.2560036*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.55782324*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00264. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08458713*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2061651-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-fevralya-2024-goda/