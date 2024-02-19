Курсы криптовалют к доллару на 19 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $580.01. Сегодня актив торгуется на уровне $51,908.64059662*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00066 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 февраля 2024 года составляет $0.13517092*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $103.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,834.33177689*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0178. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50253232*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 19 февраля 2024 года составляет $0.97957487*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.44. Актив торгуется на уровне $70.61085154*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.2560036*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.55782324*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00264. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08458713*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.