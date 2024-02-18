Курсы криптовалют к доллару на 18 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $494.11. Сегодня актив торгуется на уровне $51,384.32136289*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00172 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 февраля 2024 года составляет $0.13615296*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,768.99768024*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0261. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49124556*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 18 февраля 2024 года составляет $0.97478467*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.01. Актив торгуется на уровне $69.64804922*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.02765981*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0097. Криптовалюта сегодня стоит $0.55067466*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08365766*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2061548-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-fevralya-2024-goda/