Курсы криптовалют к доллару на 18 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $494.11. Сегодня актив торгуется на уровне $51,384.32136289*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00172 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 февраля 2024 года составляет $0.13615296*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,768.99768024*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0261. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49124556*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 18 февраля 2024 года составляет $0.97478467*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.01. Актив торгуется на уровне $69.64804922*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.02765981*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0097. Криптовалюта сегодня стоит $0.55067466*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08365766*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.