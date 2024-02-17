Курсы криптовалют к доллару на 17 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $304.75. Сегодня актив торгуется на уровне $52,016.71675576*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00154 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 февраля 2024 года составляет $0.13202438*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $51.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,803.13683461*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5030897*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0038. Курс TUSD 17 февраля 2024 года составляет $0.9787957*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.17. Актив торгуется на уровне $70.09967188*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.75464231*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0176. Криптовалюта сегодня стоит $0.56566176*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0856987*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.