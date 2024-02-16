Курсы криптовалют к доллару на 16 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $31.42. Сегодня актив торгуется на уровне $52,068.79468962*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00165 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 февраля 2024 года составляет $0.13088067*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,817.38900159*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49713612*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0066. Курс TUSD 16 февраля 2024 года составляет $0.98270895*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.09. Актив торгуется на уровне $69.86951904*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.86279916*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0249. Криптовалюта сегодня стоит $0.55627665*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08561805*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.