Курсы криптовалют к доллару на 15 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,823.45. Сегодня актив торгуется на уровне $51,407.83005358*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00292 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 февраля 2024 года составляет $0.12890365*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $164.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,745.4522762*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0233. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48391575*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0009. Курс TUSD 15 февраля 2024 года составляет $0.98825048*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.40. Актив торгуется на уровне $69.83735948*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.94. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.80677334*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0281. Криптовалюта сегодня стоит $0.5357758*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00609. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08499055*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.