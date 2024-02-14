Курсы криптовалют к доллару на 14 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $266.90. Сегодня актив торгуется на уровне $49,346.97115598*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00185 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 февраля 2024 года составляет $0.12569429*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,638.68682925*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46880973*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0091. Курс TUSD 14 февраля 2024 года составляет $0.9854053*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.91. Актив торгуется на уровне $69.71139134*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.25150607*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.52454859*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08144566*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.