Курсы криптовалют к доллару на 14 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $266.90. Сегодня актив торгуется на уровне $49,346.97115598*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00185 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 февраля 2024 года составляет $0.12569429*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,638.68682925*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46880973*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0091. Курс TUSD 14 февраля 2024 года составляет $0.9854053*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.91. Актив торгуется на уровне $69.71139134*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.25150607*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.52454859*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08144566*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2060871-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-fevralya-2024-goda/