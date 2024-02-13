Курсы криптовалют к доллару на 13 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,652.99. Сегодня актив торгуется на уровне $49,304.41794592*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00134 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 февраля 2024 года составляет $0.12503461*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $140.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,584.27444893*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47595864*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0027. Курс TUSD 13 февраля 2024 года составляет $0.9818234*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.82. Актив торгуется на уровне $72.1554335*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.50297832*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0054. Криптовалюта сегодня стоит $0.52588203*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08144257*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.