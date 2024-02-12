Курсы криптовалют к доллару на 12 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $408.99. Сегодня актив торгуется на уровне $48,256.20516675*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00085 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 февраля 2024 года составляет $0.12437377*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $34.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,515.16430649*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0098. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47250504*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.002. Курс TUSD 12 февраля 2024 года составляет $0.98276926*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.45. Актив торгуется на уровне $72.16033622*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.97475393*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.52846147*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08190656*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.