Курсы криптовалют к доллару на 12 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $408.99. Сегодня актив торгуется на уровне $48,256.20516675*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00085 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 февраля 2024 года составляет $0.12437377*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $34.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,515.16430649*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0098. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47250504*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.002. Курс TUSD 12 февраля 2024 года составляет $0.98276926*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.45. Актив торгуется на уровне $72.16033622*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.97475393*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.52846147*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08190656*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2060423-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-fevralya-2024-goda/