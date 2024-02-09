Курсы криптовалют к доллару на 9 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,523.31. Сегодня актив торгуется на уровне $45,220.83810043*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00225 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 февраля 2024 года составляет $0.12294129*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,432.67096619*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45003145*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0033. Курс TUSD 9 февраля 2024 года составляет $0.98302497*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.54. Актив торгуется на уровне $69.8996274*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.52595683*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0052. Криптовалюта сегодня стоит $0.51475025*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08017439*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.