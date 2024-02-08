Курсы криптовалют к доллару на 8 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,770.38. Сегодня актив торгуется на уровне $43,771.44004909*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00189 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 февраля 2024 года составляет $0.12446486*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $69.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,401.56386484*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43596333*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0009. Курс TUSD 8 февраля 2024 года составляет $0.98552514*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.00. Актив торгуется на уровне $68.34623732*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.87200498*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0105. Криптовалюта сегодня стоит $0.50620234*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00155. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07949213*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.