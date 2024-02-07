Курсы криптовалют к доллару на 7 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $51.12. Сегодня актив торгуется на уровне $43,028.84584106*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00317 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 февраля 2024 года составляет $0.12197223*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,348.60362323*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43368393*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 7 февраля 2024 года составляет $0.98425059*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.08. Актив торгуется на уровне $68.10555716*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.66643708*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.50413906*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0785629*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.