Курсы криптовалют к доллару на 5 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $311.13. Сегодня актив торгуется на уровне $42,751.74253238*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00215 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 февраля 2024 года составляет $0.11826363*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,292.95185063*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43256699*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0014. Курс TUSD 5 февраля 2024 года составляет $0.98633383*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.11. Актив торгуется на уровне $67.48431519*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.1596622*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0116. Криптовалюта сегодня стоит $0.50801112*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07871342*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.