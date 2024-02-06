Курсы криптовалют к доллару на 6 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $119.48. Сегодня актив торгуется на уровне $42,887.4494398*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 февраля 2024 года составляет $0.11888708*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,310.27799755*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43580723*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0025. Курс TUSD 6 февраля 2024 года составляет $0.98484664*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.65. Актив торгуется на уровне $67.73393879*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.6978848*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.50650824*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07900993*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.