Курсы криптовалют к доллару на 6 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $119.48. Сегодня актив торгуется на уровне $42,887.4494398*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 февраля 2024 года составляет $0.11888708*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,310.27799755*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43580723*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0025. Курс TUSD 6 февраля 2024 года составляет $0.98484664*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.65. Актив торгуется на уровне $67.73393879*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.6978848*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.50650824*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07900993*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2059330-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-fevralya-2024-goda/