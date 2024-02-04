Курсы криптовалют к доллару на 4 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $144.79. Сегодня актив торгуется на уровне $43,069.75949548*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00093 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 февраля 2024 года составляет $0.11681406*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,306.35245799*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43999333*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 4 февраля 2024 года составляет $0.98760415*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.15. Актив торгуется на уровне $68.47430645*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.10084384*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.01. Криптовалюта сегодня стоит $0.51934124*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07900444*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.