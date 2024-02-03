Курсы криптовалют к доллару на 3 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $138.12. Сегодня актив торгуется на уровне $43,063.82178022*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00146 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 февраля 2024 года составляет $0.11709055*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $19.87. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,307.49424271*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43981204*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 3 февраля 2024 года составляет $0.98752228*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.27. Актив торгуется на уровне $67.93520207*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.01332667*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.50490646*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07935943*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.