Курсы криптовалют к доллару на 2 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,044.74. Сегодня актив торгуется на уровне $42,643.99090367*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00492 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 февраля 2024 года составляет $0.11487505*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $44.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,287.55524101*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43184617*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 2 февраля 2024 года составляет $0.9873306*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.38. Актив торгуется на уровне $66.98485167*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.29008357*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0081. Криптовалюта сегодня стоит $0.49903727*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00107. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07917808*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.