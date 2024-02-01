Курсы криптовалют к доллару на 1 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $933.32. Сегодня актив торгуется на уровне $42,819.67233747*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 февраля 2024 года составляет $0.11268291*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $85.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,304.95457417*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43582927*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0015. Курс TUSD 1 февраля 2024 года составляет $0.9881952*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.48. Актив торгуется на уровне $68.06902569*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.84. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.77471675*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.50397292*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07909067*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.