Курсы криптовалют к доллару на 1 февраля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 февраля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $933.32. Сегодня актив торгуется на уровне $42,819.67233747*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 февраля 2024 года составляет $0.11268291*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $85.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,304.95457417*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43582927*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0015. Курс TUSD 1 февраля 2024 года составляет $0.9881952*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.48. Актив торгуется на уровне $68.06902569*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.84. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.77471675*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.50397292*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07909067*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2058596-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-fevralya-2024-goda/