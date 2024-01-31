Курсы криптовалют к доллару на 31 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $610.85. Сегодня актив торгуется на уровне $43,331.61623863*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 января 2024 года составляет $0.11213235*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,339.11189291*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45150532*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 31 января 2024 года составляет $0.98932183*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.21. Актив торгуется на уровне $68.00327355*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.32062273*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0274. Криптовалюта сегодня стоит $0.52003212*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08096053*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.