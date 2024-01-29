Курсы криптовалют к доллару на 29 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $98.16. Сегодня актив торгуется на уровне $42,310.75213045*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 января 2024 года составляет $0.11253704*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,274.7682028*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0122. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45067266*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 29 января 2024 года составляет $0.98871889*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.17. Актив торгуется на уровне $67.95419867*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.80782931*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.52804635*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07975681*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.