Курсы криптовалют к доллару на 29 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $98.16. Сегодня актив торгуется на уровне $42,310.75213045*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 января 2024 года составляет $0.11253704*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,274.7682028*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0122. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45067266*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 29 января 2024 года составляет $0.98871889*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.17. Актив торгуется на уровне $67.95419867*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.80782931*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.52804635*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07975681*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2057973-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-yanvarya-2024-goda/