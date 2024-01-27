Курсы криптовалют к доллару на 27 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,736.89. Сегодня актив торгуется на уровне $41,303.13203541*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00199 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 января 2024 года составляет $0.11465994*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $50.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,248.22901183*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44722369*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0057. Курс TUSD 27 января 2024 года составляет $0.98867929*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.58. Актив торгуется на уровне $66.77674239*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.87216259*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0191. Криптовалюта сегодня стоит $0.52267369*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00185. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07940686*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.