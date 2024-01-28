Курсы криптовалют к доллару на 28 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $424.80. Сегодня актив торгуется на уровне $41,878.75468549*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00229 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 января 2024 года составляет $0.11351564*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,268.90942815*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45248544*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 28 января 2024 года составляет $0.98815588*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.04. Актив торгуется на уровне $67.52298455*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.02191828*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.53020681*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07989532*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.