Курсы криптовалют к доллару на 26 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $59.72. Сегодня актив торгуется на уровне $39,932.73502036*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00365 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 января 2024 года составляет $0.11150971*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,212.41821571*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4337452*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0016. Курс TUSD 26 января 2024 года составляет $0.98365801*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.03. Актив торгуется на уровне $65.43949603*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.92171067*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.51105393*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07792891*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.