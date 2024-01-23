Курсы криптовалют к доллару на 23 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,166.42. Сегодня актив торгуется на уровне $40,414.97302211*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 января 2024 года составляет $0.10913244*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $97.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,368.61404696*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0238. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45217268*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0017. Курс TUSD 23 января 2024 года составляет $0.98559721*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.11. Актив торгуется на уровне $69.52037298*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.80. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.68380869*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.53075222*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00237. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08279207*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.