Курсы криптовалют к доллару на 23 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,166.42. Сегодня актив торгуется на уровне $40,414.97302211*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 января 2024 года составляет $0.10913244*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $97.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,368.61404696*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0238. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45217268*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0017. Курс TUSD 23 января 2024 года составляет $0.98559721*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.11. Актив торгуется на уровне $69.52037298*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.80. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.68380869*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.53075222*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00237. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08279207*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2056964-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-yanvarya-2024-goda/