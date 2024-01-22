Курсы криптовалют к доллару на 22 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $509.49. Сегодня актив торгуется на уровне $41,589.0496871*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 января 2024 года составляет $0.10985047*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,462.28433627*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0166. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48177414*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 22 января 2024 года составляет $0.98810949*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.90. Актив торгуется на уровне $71.51289609*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.65877999*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0118. Криптовалюта сегодня стоит $0.54896379*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00349. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08587905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.