Курсы криптовалют к доллару на 21 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $46.48. Сегодня актив торгуется на уровне $41,635.73613699*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00107 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 января 2024 года составляет $0.11037208*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,470.19789687*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47081141*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 21 января 2024 года составляет $0.98813523*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.29. Актив торгуется на уровне $71.41352092*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.68431159*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.54905971*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00825. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0859479*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.