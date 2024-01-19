Курсы криптовалют к доллару на 19 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,530.54. Сегодня актив торгуется на уровне $41,753.84205101*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00114 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 января 2024 года составляет $0.10853336*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $69.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,491.60217417*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0189. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44191398*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0122. Курс TUSD 19 января 2024 года составляет $0.98861713*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.18. Актив торгуется на уровне $68.50437698*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.74848945*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0163. Криптовалюта сегодня стоит $0.55590516*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00278. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07870312*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.