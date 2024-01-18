Курсы криптовалют к доллару на 18 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $256.96. Сегодня актив торгуется на уровне $42,639.05175018*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 января 2024 года составляет $0.10832923*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $42.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,542.31693456*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46084609*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.011. Курс TUSD 18 января 2024 года составляет $0.9850237*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.20. Актив торгуется на уровне $69.30076697*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13326607*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0084. Криптовалюта сегодня стоит $0.56950126*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00098. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0804744*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.