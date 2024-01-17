Курсы криптовалют к доллару на 17 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $84.23. Сегодня актив торгуется на уровне $42,919.41394949*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 января 2024 года составляет $0.10876127*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,557.86128082*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46120897*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 17 января 2024 года составляет $0.9883151*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.58. Актив торгуется на уровне $69.68533576*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.88797383*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.57517193*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08133714*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.