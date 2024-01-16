Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $363.76. Сегодня актив торгуется на уровне $42,751.09728511*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2024 года составляет $0.1114614*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,525.72303879*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45427101*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0074. Курс TUSD 16 января 2024 года составляет $0.99221235*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.27. Актив торгуется на уровне $70.11246572*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.94016926*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.008. Криптовалюта сегодня стоит $0.57775394*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08103931*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2055705-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-yanvarya-2024-goda/