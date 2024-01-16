Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $363.76. Сегодня актив торгуется на уровне $42,751.09728511*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2024 года составляет $0.1114614*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,525.72303879*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45427101*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0074. Курс TUSD 16 января 2024 года составляет $0.99221235*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.27. Актив торгуется на уровне $70.11246572*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.94016926*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.008. Криптовалюта сегодня стоит $0.57775394*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08103931*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.